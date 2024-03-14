Экс-форвард сборной Германии Клозе может возглавить «Лацио»

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера «Лацио». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, об отставке Сарри стало известно в среду, 13 марта.

По информации источника, в ближайшее время стороны проведут переговоры. Клозе уже успел сообщить боссам «Лацио» о своей готовности возглавить команду.

Немецкий специалист работал в качестве тренера с юниорской командой «Баварии» (до 17 лет) и австрийским «Ра́йндорф Альтахом». В бытность футболиста Клозе выступал за «Лацио» на протяжении пяти лет (с 2011 по 2016 год).

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А «Лацио» расположился на девятом месте в турнирной таблице. Римляне набрали 40 очков по итогам 28 сыгранных туров. В Лиге чемпионов итальянская команда добралась до стадии 1/8 финала, где уступила по сумме двух матчей «Баварии» (1:0, 0:3).