Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/2024. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире в четвертьфинале.
В число участников следующего раунда вошли такие команды, как испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», французский «ПСЖ», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд).
Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 по московскому времени.
На стадии 1/8 вылетели следующие команды: немецкий «Лейпциг», датский «Копенгаген», португальский «Порту», итальянские «Лацио» и «Наполи», испанские «Атлетико» и «Реал Сосьедад» и нидерландский ПСВ.
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