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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
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В среду, 15 марта, завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/2024. По итогам данной стадии определились восемь команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире в четвертьфинале.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Санчо – 3'     2:0 Ройс – 90+5'    

В число участников следующего раунда вошли такие команды, как испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», французский «ПСЖ», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд).

Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 по московскому времени.

На стадии 1/8 вылетели следующие команды: немецкий «Лейпциг», датский «Копенгаген», португальский «Порту», итальянские «Лацио» и «Наполи», испанские «Атлетико» и «Реал Сосьедад» и нидерландский ПСВ.

Турнирная сетка Лиги чемпионов-2023/2024
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