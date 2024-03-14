Коке — о проходе «Интера»: эпический матч с одной из лучших команд в исторический вечер

Испанский полузащитник и капитан «Атлетико» Коке Ресуррекьон высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы в игре с «Интером» (2:1, 3:2 – по пенальти).

«Эпический матч, который останется в истории клуба, особенно из-за соперника, являющегося одной из лучших команд на данный момент, который вышел в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Сегодня все убедились, что у нас есть один из лучших вратарей в мире – Ян Облак. В очередной раз он это показал. Выход Депая помог нам изменить и переломить ход встречи. Когда мы все играем с таким настроем, интенсивностью и концентрацией, то становимся другой командой, нежели той, которую мы видели в последнее время в играх на выезде. Уверен, мы сможем достичь того уровня футбола, в который мы играем на домашнем стадионе. Это исторический вечер», – приводит слова Коке Marca.

Отметим, «Атлетико» узнает соперника по следующей стадии путём жеребьёвки, которая пройдёт 15 марта 2024 года в Ньоне (Швейцария).

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