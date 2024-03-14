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Игрок ЦСКА Давила прокомментировал победу в матче Кубка России с «Ростовом»

Игрок ЦСКА Давила прокомментировал победу в матче Кубка России с «Ростовом»
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26-летний чилийский центральный нападающий московского ПФК ЦСКА Виктор Давила высказался об итогах четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Мы знали, что нам предстоит очень важный матч против «Ростова». Мы подошли к нему с максимальной ответственностью, потому что мы играли дома, перед своими людьми. Мы долгое время не могли играть при полном стадионе, наконец, почувствовали поддержку болельщиков. Спасибо Богу, что мы можем подарить эту победу нашим болельщикам и, конечно, пройти дальше по сетке Кубка», — приводит слова Давилы Metaratings.

В нынешнем сезоне Давила провёл во всех турнирах за клуб 18 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5,5 млн.

Напомним, ЦСКА набрал 32 очка в 20 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в чемпионате России «армейцы» проведут в конце марта с «Сочи».

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