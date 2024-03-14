Шишкин: наверное, Карпин думал, что в «Спартаке» сразу попрёт и он станет чемпионом

Экс-защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о «раннем» тренере Валерии Карпине.

«В «Спартак» Карпин пришёл без всего, не было лицензии. Вопросов нет — хорошая карьера, классный футболист. Наверное, он думал, что придёт, сразу попрёт и станет чемпионом. В какой-то степени у него получалось, но всё равно подход не как тренера, а как мотиватора или оратора.

У нас была куча собраний, ненужных разговоров, непонятных придирок к каким-то футболистам. После этого я не работал с ним, но он сам в интервью говорил, что много всего прошёл, проанализировал и научился. Думаю, сейчас он полноценный тренер», — рассказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Экс-полузащитник сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Валерий Карпин завершил карьеру игрока в 2005 году в возрасте 36 лет в «Реале Сосьедад». В августе 2008 года был назначен на должность генерального директора «Спартака», позднее занял пост главного тренера красно-белых, на котором работал с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по май 2014 года. После увольнения из «Спартака» Карпин работал с испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо». С декабря 2017 года специалист стал главным тренером «Ростова», с июля 2021 года является главным тренером сборной России, с марта 2022 года совмещая эти должности.

Полностью интервью с Романом Шишкиным читайте на «Чемпионате» в 10:00