Шишкин: никогда не было цели уехать за границу. Меня и в России всё устраивало

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, хотел ли во время карьеры уехать играть в Европу.

«У меня никогда не было такой цели, и я не ставил агенту задачу найти мне клуб за рубежом. В РПЛ тогда был высокий уровень футбола, приличные деньги крутились — у нас были очень хорошие зарплаты.

У меня был вариант с Испанией: «Гранада» в 2016-м или 2017 году хотела. Но там были абсолютно другие деньги — надо было идти на понижение. Взять ту же ситуацию с Алексеем Миранчуком — он тоже пошёл на понижение. Но у него была чёткая задача и оправданный шанс попробовать себя в Европе. У меня такой задачи не было, как и конкретных вариантов. Если бы у меня были варианты, как у Лёхи или Кузяева, то я бы подумал и всё взвесил. Но на тот момент я играл в хороших клубах, у меня были хорошие контракты, и меня всё устраивало», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Шишкин играл на профессиональном уровне с 2005 по 2022 год. Защитник провёл 461 матч, забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.