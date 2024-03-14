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Санчо: благодарен «Боруссии» за веру в меня, здесь я сделал себе имя

Санчо: благодарен «Боруссии» за веру в меня, здесь я сделал себе имя
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Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо поделился эмоциями после победы над ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и выхода в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Санчо – 3'     2:0 Ройс – 90+5'    

«Забив гол, испытал что-то вроде облегчения. Я просто хотел, чтобы мы начали матч хорошо, и нет чувства лучше, чем это. Я рад, что мне удалось забить гол для команды.

Дортмундская «Боруссия» всегда будет занимать особенное место в моём сердце, ведь именно здесь я сделал себе имя. Я очень благодарен клубу и моим товарищам по команде за веру в меня», – приводит слова Санчо пресс-служба УЕФА.

Напомним, Санчо выступает за «Боруссию» на правах шестимесячной аренды. Во второй половине нынешнего сезона вингер провёл за «шмелей» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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