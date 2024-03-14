Шишкин: Смородская при Сёмине начала спрашивать, почему не заполняем зоны на поле

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин предположил, почему у людей сложилось негативное отношение к экс-президенту клуба Ольге Смородской.

«А как вы сами думаете? Женщина приходит на руководящую должность в футболе — сразу бум и ах. К тому же она пришла со своими порядками. Она же властная, резкая, влиятельная и решительная женщина. А теперь представьте, там ещё Юрий Палыч, легенда клуба. Как сейчас помню, как она зашла на собрании команды и начала объяснять на своём жаргоне: почему эти зоны не заполняете вовремя на поле и так далее. А я смотрю на Палыча и думаю, как всё это воспринимать.

Конечно, Сёмин злился. Когда человек столько лет проработал в клубе и уже является его легендой, а ему начинают объяснять какие-то футбольные вещи — это дико для его статуса. Потому они и не сработались. Со временем в команде появился Кирилл Котов, зять Смородской. Как футбольный человек он в большей степени повлиял на неё. Начал объяснять, что такое футбол, клуб и как всё работает. Со временем Смородская начала располагать к себе. В последние годы её правления в этом смысле всё устаканилось и было хорошо», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.