«Тяжёлое поражение, всё решили мелочи». Вратарь «Интера» Зоммер — о матче с «Атлетико»

Голкипер «Интера» Ян Зоммер высказался о поражении от мадридского «Атлетико» (1:2, 2:3 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и о вылете своей команды из турнира. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой миланцев — 1:0.

«Тяжёлое поражение, очень тяжёлое. У нас были хорошие моменты, чтобы забить больше, но мы ими не воспользовались. В играх подобного уровня это огромная ошибка. Шансы были у обеих команд, но всё решили мелочи.

Конечно, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после крайне тяжёлого поражения. Но у нас очень хорошая команда. Мы должны высоко держать голову и двигаться только вперёд», – приводит слова Зоммера пресс-служба УЕФА.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).