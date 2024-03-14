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«Тяжёлое поражение, всё решили мелочи». Вратарь «Интера» Зоммер — о матче с «Атлетико»

«Тяжёлое поражение, всё решили мелочи». Вратарь «Интера» Зоммер — о матче с «Атлетико»
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Голкипер «Интера» Ян Зоммер высказался о поражении от мадридского «Атлетико» (1:2, 2:3 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и о вылете своей команды из турнира. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой миланцев — 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«Тяжёлое поражение, очень тяжёлое. У нас были хорошие моменты, чтобы забить больше, но мы ими не воспользовались. В играх подобного уровня это огромная ошибка. Шансы были у обеих команд, но всё решили мелочи.

Конечно, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после крайне тяжёлого поражения. Но у нас очень хорошая команда. Мы должны высоко держать голову и двигаться только вперёд», – приводит слова Зоммера пресс-служба УЕФА.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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