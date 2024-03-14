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Шнапцев: хочется закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной России

Шнапцев: хочется закрепиться в «Пари НН», а потом уже и в сборной России
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Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о предстоящем матче молодёжной сборной России с Уругваем, а также рассказал о желании закрепиться в основном составе команды Сергея Юрана.

«Лишней поездка молодёжки в Уругвай ни для кого не будет. Всегда приятно показать себя на международном уровне, посмотреть, как ты выглядишь на фоне сборной Уругвая. Я был в расширенном списке. Честно, хотелось поехать. Но тренер решил так.

У меня есть возможность бороться за место в стартовом составе в «Пари НН». Лучше эта поездка будет за основную сборную через год, два или три, чем уезжать из команды, где я нахожусь в серьёзной конкуренции. В первую очередь хочется доказать в «Пари НН», что я могу выдерживать уровень РПЛ. Хорошо было бы закрепиться в клубе, а потом уже и в сборной», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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