Гильермо Абаскаль уверял руководство «Спартака», что Промес нужен ему на сборах в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль убеждал руководство московского клуба в необходимости присутствия нападающего красно-белых Квинси Промеса на сборах в ОАЭ, сообщает Metaratings.

По информации источника, испанец выступал за то, чтобы Промес отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы. Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

29 февраля нападающий «Спартака» Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.