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«Поблагодарил Облака — он спас мою задницу». Рикельме — о промахе в матче ЛЧ с «Интером»

«Поблагодарил Облака — он спас мою задницу». Рикельме — о промахе в матче ЛЧ с «Интером»
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Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме высказался о победе над «Интером» (2:1, 3:2 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и о выходе своей команды в следующую стадию турнира. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой миланцев — 1:0. За несколько секунд до конца основного времени матча Рикельме получил пас от Антуана Гризманна в районе 11-метровой отметки и из убойной позиции пробил выше ворот. В серии пенальти словенский голкипер «матрасников» Ян Облак парировал два удара «Интера».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«Я поблагодарил Облака, потому что он спас мою задницу. Подобные моменты нужно реализовывать, и теперь я буду их тренировать – промахиваться просто нельзя», – приводит слова Рикельме Marca.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

Турнирная сетка ЛЧ - 2023/2024
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