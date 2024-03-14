«Поблагодарил Облака — он спас мою задницу». Рикельме — о промахе в матче ЛЧ с «Интером»

Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме высказался о победе над «Интером» (2:1, 3:2 по пенальти) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и о выходе своей команды в следующую стадию турнира. Первая встреча соперников закончилась минимальной победой миланцев — 1:0. За несколько секунд до конца основного времени матча Рикельме получил пас от Антуана Гризманна в районе 11-метровой отметки и из убойной позиции пробил выше ворот. В серии пенальти словенский голкипер «матрасников» Ян Облак парировал два удара «Интера».

«Я поблагодарил Облака, потому что он спас мою задницу. Подобные моменты нужно реализовывать, и теперь я буду их тренировать – промахиваться просто нельзя», – приводит слова Рикельме Marca.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).