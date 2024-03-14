Владимир Ивич: я покинул Россию, но мой штаб пока ещё в Краснодаре

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что уже покинул Россию. Напомним, о расставании с сербским специалистом чёрно-зелёные объявили вчера, 13 марта.

«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» я улетел к своей семье. Что касается моего штаба, то они пока остаются в России. Сейчас они в Краснодаре», — приводит слова Ивича издание «РБ Спорт».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.