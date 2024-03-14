Месси может пропустить следующую игру «Интер Майами» из-за мышечного перенапряжения

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды из-за травмы. У 36-летнего футболиста возникло мышечное перенапряжение. В нынешнем сезоне аргентинец уже успел совершить семь результативных действий (5+2) в пяти официальных матчах.

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться ещё немного, но он испытывал дискомфорт. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», – приводит слова главного тренера «Интер Майами» Херардо Sportskeeda.

Напомним, Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля прошлого года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.