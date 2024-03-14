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Месси может пропустить следующую игру «Интер Майами» из-за мышечного перенапряжения

Месси может пропустить следующую игру «Интер Майами» из-за мышечного перенапряжения
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси может пропустить следующий матч своей команды из-за травмы. У 36-летнего футболиста возникло мышечное перенапряжение. В нынешнем сезоне аргентинец уже успел совершить семь результативных действий (5+2) в пяти официальных матчах.

США - Major League Soccer . МЛС
16 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться ещё немного, но он испытывал дискомфорт. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», – приводит слова главного тренера «Интер Майами» Херардо Sportskeeda.

Напомним, Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля прошлого года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Интер Майами» действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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