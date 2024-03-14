«Арсенал» договорился о новом контракте с Беном Уайтом — Романо

Правый защитник «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт в ближайшее время переподпишет трудовое соглашение с нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны хотят заключить сделку сроком до конца сезона-2027/2028. Также обновлённый контракт будет предусматривать опцию автоматического продления до лета 2029 года. Отмечается, что представители игрока успешно согласовали с руководством команды детали нового соглашения. Официальное заявление клуба ожидается в ближайшее время.

Уайт перешёл в «Арсенал» летом 2021 года из «Брайтона» за € 58,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.