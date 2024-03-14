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Максим Деменко: самоуверенность сказалась на игре «Динамо» в матче с «Зенитом»

Максим Деменко: самоуверенность сказалась на игре «Динамо» в матче с «Зенитом»
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Экс-хавбек «Краснодара» Максим Деменко высказался об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» на своём поле уверенно переиграл московское «Динамо» — 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Динамо» в матче с «Зенитом» играло неплохо, но самоуверенность и счёт 1:0 после первой встречи перестроили игру. «Зенит» сейчас более увереннее и как команда выглядит лучше и подготовленнее, чем другие клубы РПЛ.

Самоуверенность для «Динамо» хороша внутри коллектива, но надо было понимать, что играют с чемпионом. Это тоже неплохая мотивация, что, выходя на поле, не считают «Зенит» фаворитом и могут с ним играть», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Это произошло 29 ноября прошлого года. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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