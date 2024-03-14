Сборная Германии представила комплекты формы на домашний Евро-2024

Сборная Германии представила комплекты формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт на немецких полях. Техническим спонсором бундестим выступает известная компания adidas.

Фото: Соцсети Немецкого футбольного союза

Фото: Соцсети Немецкого футбольного союза

Фото: Соцсети Немецкого футбольного союза

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. На групповом этапе сыграют 24 национальные команды, турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отметим, что сборная Германии по футболу три раза выигрывала чемпионат Европы. Впервые бундестим стали лучшей сборной Европы в 1972 году, следом в 1980-м, а потом в 1996-м. Действующий победитель Евро — сборная Италии. В 2021 году итальянская команда переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии.