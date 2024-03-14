Шишкин рассказал, как шутил Черчесов на тренировках «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, как шутил Станислав Черчесов на тренировках московского клуба.

«Вспомнил случай. В 2007 году, когда он ещё был в «Спартаке», у нас была восстановительная тренировка после игры. Пока мы делали растяжку, Саламыч ходил и шутил, что-то рассказывал. Ребята, которые не участвовали в матчах, получали нагрузку — играли небольшую двусторонку.

Получилось так, что не хватало одного вратаря. В рамку встал Стауче — и давай тащить, один удар, второй! Все такие: «Вау, ничего себе!» А Саламыч говорит: «Смотрите, какой Гинтарас! А он подо мной сколько лет сидел. А представляете, в какой я тогда форме?» — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.