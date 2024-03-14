Экс-тренер «Спартака» Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Предыдущее соглашение наставника с «красными дьяволами» было рассчитано до конца чемпионата Европы — 2024.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с 8 февраля 2023 года. До этого последним клубом 38-летнего специалиста был немецкий «Лейпциг», в нём Доменико работал на протяжении года. Итальянец также работал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Напомним, Тедеско сотрудничал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. За это время команда под его руководством провела 54 матча во всех турнирах, в которых смогла победить 27 раз.

Благодаря итальянскому специалисту сборная Бельгии выиграла отборочную группу F, ни разу не проиграв. На Евро-2024 «красные дьяволы» попали в квартет с командами Словакии, Румынии и победителем пути B квалификации (Босния/Украина — Израиль/Исландия).