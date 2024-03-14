Шишкин: в «Крыльях» по три месяца не платили зарплату. Не было денег на билет в Москву

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Крылья Светов» на правах аренды.

«Аренда в «Крылья» приспустила на землю. Причём по всем параметрам: и по футбольным, и по денежным. В «Крыльях» тогда по три месяца не платили зарплату. В таких ситуациях я ещё не бывал. Когда у тебя всё гладко и пушисто, ты с детства получаешь хорошие деньги, в «Спартаке» играешь, а потом сталкиваешься с этим — сразу всё понимаешь. Хоть мне и было тогда 22, всё равно стал опытнее и взрослее, на многие вещи посмотрел по-другому.

Просто я туда ехал с немного другими ожиданиями и целями. Была сильная команда с легионерами и хорошим тренером. Мы шли хорошо. Финансовая история нас выбила и изменила мои планы. В конце ушёл Слуцкий, ушли легионеры. А у меня аренда, и я не могу просто взять и сразу уйти. Были тяжёлые времена. Доходило до того, что просто не было денег на билет из Самары в Москву. Скажем так, не самые приятные воспоминания», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.