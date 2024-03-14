Андрей Мостовой: всегда говорил, что хочу играть в Европе

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Правда ли, что хочу уехать во Францию? Я всегда говорил, что хочу поиграть в Европе», — приводит слова Мостового издание «РБ Спорт».

Мостовому 26 лет, за «Зенит» хавбек выступает с 2019-го. Действующий контракт российского полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея Мостового в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. «Зенит» после 20 туро РПЛ сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу.