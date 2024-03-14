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Шишкин предположил, чего не хватило «Спартаку» Карпина, чтобы стать чемпионом

Шишкин предположил, чего не хватило «Спартаку» Карпина, чтобы стать чемпионом
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин предположил, чего не хватило красно-белым под руководством Валерия Карпина, чтобы стать чемпионом России.

«Может, того и не хватало — тренерской руки. По составу «Спартак» тогда был просто сумасшедшим. Я не нахожу минусов в той команде ни по одной позиции. Но это футбол — в результате может быть что угодно», — рассказал Роман Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне появились слухи, что Карпин вновь может возглавить «Спартак» в случае отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Напомним, Роман Шишкин играл на профессиональном уровне с 2005 по 2022 год. Защитник провёл 461 матч, забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.

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