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Глава «Зенита» Медведев высказался о полуфинале Кубка России по футболу

Глава «Зенита» Медведев высказался о полуфинале Кубка России по футболу
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть соперником сине-бело-голубых по следующему раунду Фонбет Кубка России.

«Думаю, что это не имеет никакого значения, потому что в конце концов финал будет с командой из Пути регионов. Кубок есть Кубок — это особое соревнование. Сейчас в нём не пять матчей, а гораздо больше. Формат новый, интересный, он привлекает внимание зрителей. Неслучайно, несмотря на позднее начало матча, в будний день пришло столько зрителей. Это очень приятно!» — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне, 13 марта, команда Сергея Семака одержала победу над московским «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и прошла в полуфинал. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0.

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