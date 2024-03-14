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Иранский защитник ЦСКА Риванди высказался о принципиальности встреч со «Спартаком»

Иранский защитник ЦСКА Риванди высказался о принципиальности встреч со «Спартаком»
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Иранский защитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди высказался о принципиальности встреч с московским «Спартаком».

«Я знаю, что «Спартак» является принципиальным соперником для ЦСКА. Я постараюсь приложить все необходимые усилия для того, чтобы в будущем матче со «Спартаком» показать все возможности и принести победу ЦСКА», — сказал Риванди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка. «Спартак» тем временем после аналогичного количества проведённых встреч располагается на шестом месте в таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 31 очко.

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