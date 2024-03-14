КДК РФС оштрафовал Карпина и Ивича на 30 тысяч рублей

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и экс-наставника «Краснодара» Владимир Ивича на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вынесли штраф Карпину и Ивичу — 30 тысяч рублей за выход из технической зоны во время матча «Ростов» — «Краснодар», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» завершился победой жёлто-синих со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, в то время как «Краснодар» занимает второе место.