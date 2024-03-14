Шишкин: в «Спартаке» думал, что я тут звезда, а все тренеры плохие

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о допущенных ошибках молодости.

«Ошибки были. Можно вспомнить начало «Спартака», когда подписываешь первый контракт и тебя не ставят в состав. Начинаешь думать: «Блин, а какого чёрта вообще?! Я тут вообще-то звезда. У меня контракт, все тренеры плохие». А на самом деле тебя же не ставят не просто так.

Это сейчас, в 37 лет, понимаю, что у тренера в команде 25 человек. Молодым ты этого не понимаешь. Плюс контракт и деньги — в какой-то момент снизил к себе требования по нагрузкам, не осознавая, что я делаю. Сейчас я это понимаю, проанализировав всё и глядя на молодых футболистов», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.