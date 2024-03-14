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Артета — о продлении контракта с Уайтом: Бен — ключевой игрок «Арсенала»

Артета — о продлении контракта с Уайтом: Бен — ключевой игрок «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с фланговым защитником Беном Уайтом. В четверг, 14 марта, стороны объявили о пролонгации сотрудничества до конца сезона-2027/2028. Предыдущее трудовое соглашение между игроком обороны и «канонирами» было рассчитано до конца июня 2026 года.

«Бен Уайт — ключевой игрок для нас, профессионал высшего класса с менталитетом победителя и один из тех парней, которые каждый день подают пример другим молодым футболистам. Мы все с нетерпением ждём продолжения работы с Беном в ближайшие годы», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Уайт перешёл в «Арсенал» летом 2021 года из «Брайтона» за € 58,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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