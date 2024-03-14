Экс-тренер «Ливерпуля» Сунесс: Хаби Алонсо? Думаю, он ведёт переговоры с «Баварией»

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс полагает, что наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией». Ранее сообщалось, что в услугах испанского специалиста также заинтересован «Ливерпуль».

«Будет ли рассматривать «Ливерпуль» кандидатуру Де Дзерби (тренер «Брайтона». — Прим. «Чемпионата»)? Да, думаю, да. Из-за стиля футбола, который он прививает своей команде, Роберто привлечёт внимание других клубов. Хаби Алонсо? Я думаю, что он уже ведёт переговоры с «Баварией», — приводит слова Сунесса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» изо всех сил пытается заполучить Хаби Алонсо, который возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «фармацевты» набрали 64 очка и занимают первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.