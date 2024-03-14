Шишкин: с Кучуком «Локомотив» мог стать чемпионом России

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, с кем из тренеров железнодорожников сработался лучшего всего.

«Наверное, с Кучуком. Тогда мы могли стать чемпионами. Сейчас много можно говорить: про последние матчи, про конфликт Кучука и Смородской. Но именно по подходу к работе вопросов к нему нет. Мы были одним целым. Он нашёл ключи к футболистам, и каждый знал, что делать.

Я не всегда не играл — мы конкурировали с Янбаевым. Но я абсолютно нормально относился к этому. Меня могли не поставить на игру, но я понимал, что в следующем матче точно выйду. Присутствовал баланс и в тренировочном процессе, и в быту. Лично меня всё устраивало», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.