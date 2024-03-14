Якубко — о Промесе: это каким надо быть дебилом, чем он вообще думает?

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко, игравший в РПЛ, высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, у которого возникли серьёзнейшие проблемы с законом. В Нидерландах Промес приговорён к тюремному заключению на семь с половиной лет. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с родственникам. Несмотря на это, Промес поехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, где предположительно попал в ДТП и скрылся с места аварии. За это его задержала местная полиция. Теперь Квинси грозит депортация на родину, где его ждёт тюремный срок.

«Если Промеса отправят в Нидерланды, на нём можно будет поставить крест и попрощаться. Но тоже скажите, каким нужно быть дебилом, чтобы знать, что тебя могут задержать, и попасть в ДТП в Эмиратах? Ну блин, я даже не представляю, чем этот человек думает. Конечно, жалко его как футболиста, потому что он очень хороший игрок, но если все обвинения — правда, за своё поведение надо нести ответственность. Каждый нормальный человек отвечает за свои поступки в жизни», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Промес до сих пор находится в ОАЭ. Он не смог вылететь со «Спартаком» в Россию.