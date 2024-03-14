Лещук: Радимов болтает и болтает, не признает, что хайпует на моём имени

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о конфликте с экс-футболистом Владиславом Радимовым. Изначально конфликт сторон возник из-за того, что Лещук раскритиковал и высмеял медийный футбол, в котором сейчас работает Радимов. Владислав ответил ему, и с того момента они обменивались «любезностями» в СМИ и в соцсетях.

«Почему Радимов часто говорит про меня? Болтает и болтает. Ну, что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признаёт, что хайпует на моём имени. Ты же спрашиваешь у меня про это — значит, у него получается. Ему интересно зацепить меня — видимо, это его новая медийная работа. Он мне предлагал спор — я должен сыграть 50 матчей до 30 лет. Спор его я, конечно, не принял — решил выключиться из словесной гонки. Может, получится выиграть у него и без спора», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, Радимов возглавляет медиаклуб «Чисто Питер», который был создан под покровительством «Зенита». Лещук выступает за московское «Динамо».