«Какие шансы у «Динамо» с тобой в раме?» Радимов жёстко ответил Лещуку

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов отреагировал на свежие высказывания вратаря «Динамо» Игоря Лещука. Голкипер заявил, что Радимов «хайпует» на его имени, а также признался, что верил в лёгкую победу над «Зенитом» в последнем матче Кубка России. Радимов жёстко ответил ему, намекнув, что у «Динамо» нет шансов на победу, если в воротах команды стоит Лещук.

«Мой любимец Лещук снова радует яркими высказываниями. Насчет хайпа — если уж и хайповать, то точно не на Лещуке. Лучше делать это на красотке Полине Лысенко, что ты в своё время и делал. А что касается того, что он ждал лёгкой победы над „Зенитом“ — хочется понять, на чём эти мысли были основаны? На минимальной победе в первом матче? Ну тогда в воротах Шунин был, а с тобой-то в раме какие шансы? Счёт на табло, всё как мы любим», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо» в недавнем кубковом матче со счётом 2:0.