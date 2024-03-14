Клопп — о ван Дейке: роль капитана пошла Вирджилу на пользу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике и капитане своей команды Вирджиле ван Дейке. По словам немецкого специалиста, нидерландский футболист, принявший капитанскую повязку от Джордана Хендерсона, является безусловным лидером мерсисайдцев.

«Если повязка делает нас лучшей версией самих себя, мы все должны надеть её! Вирджил сделал большой шаг вперёд. Сейчас он играет на том уровне, к которому мы привыкли за последние годы. Он очень амбициозный игрок, который хочет многого добиться с этим клубом.

Да, роль капитана пошла ему на пользу. Он исключительно хорошо вжился в эту роль. Все лидеры команды сделали шаг вперёд. Таков и был наш план, учитывая тот факт, что многие опытные футболисты покинули нас. И это сработало. Именно так, как я на то и надеялся», — приводит слова Клоппа британское издание Liverpool Echo.