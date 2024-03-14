Чанов: удивлён вызову Максименко в сборную. Спартаковские вратари не впечатляют

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкиперах, вызванных в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

«Думаю, можно сказать, что я удивлён вызову Максименко в сборную. Меня спартаковские вратари в целом не сильно впечатляют в последнее время. Видимо, руководство сборной решило посмотреть на него в составе национальной команды — в каком он психологическом состоянии, как взаимодействует с защитниками.

Честно говоря, удивлён ещё, что Лантратова в этот раз не пригласили в сборную. Но тут повторюсь — наверное, тренерский штаб хочет охватить больше кандидатов, чтобы посмотреть на них в антураже национальной команды.

Мы сейчас ни к чему не привязаны, не участвуем в больших турнирах, поэтому порой можно заниматься такими моментами, изучать футболистов, чтобы выработалось более широкое понимание, какая у нас имеется вратарская бригада в стране», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, в окончательный список попали следующие голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Юрий Лодыгин («Панатинаикос») и Александр Максименко («Спартак» Москва).