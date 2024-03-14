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Чанов: удивлён вызову Максименко в сборную. Спартаковские вратари не впечатляют

Чанов: удивлён вызову Максименко в сборную. Спартаковские вратари не впечатляют
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкиперах, вызванных в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, можно сказать, что я удивлён вызову Максименко в сборную. Меня спартаковские вратари в целом не сильно впечатляют в последнее время. Видимо, руководство сборной решило посмотреть на него в составе национальной команды — в каком он психологическом состоянии, как взаимодействует с защитниками.

Честно говоря, удивлён ещё, что Лантратова в этот раз не пригласили в сборную. Но тут повторюсь — наверное, тренерский штаб хочет охватить больше кандидатов, чтобы посмотреть на них в антураже национальной команды.

Мы сейчас ни к чему не привязаны, не участвуем в больших турнирах, поэтому порой можно заниматься такими моментами, изучать футболистов, чтобы выработалось более широкое понимание, какая у нас имеется вратарская бригада в стране», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, в окончательный список попали следующие голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Юрий Лодыгин («Панатинаикос») и Александр Максименко («Спартак» Москва).

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