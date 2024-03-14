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«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России
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Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'    

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Жемалетдинов, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Р. Фернандес, Капленко, Ковалёв, Луна, Андраде, Бистрович, А. Фернандес, Козлов, Лисакович.

Напомним, первая встреча между этими командами прошла в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.

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