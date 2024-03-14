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Защитник «Урала» Бевеев: Ионов — большой мастер, который сто процентов поможет команде

Защитник «Урала» Бевеев: Ионов — большой мастер, который сто процентов поможет команде
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал переход в клуб Алексея Ионова.

«Алексей Ионов, как и Юрий Газинский, обладает большим опытом. Он сто процентов поможет «Уралу». Это точно усиление для нашей команды. В коллективе он многих знал, так же как и его. Алексею легко адаптироваться и в плане общения, и в понимании игры. Повторюсь, он опытный футболист и большой мастер», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В феврале 35-летний форвард Алексей Ионов подписал контракт с екатеринбургским «Уралом». До этого он выступал за «Ростов». В этом сезоне Ионов провел 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пока не отличился голами, но записал на свой счет одну голевую передачу.

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