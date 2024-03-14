Григорян высказался о возможной отставке Абаскаля в случае поражения от «Оренбурга»

Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» в случае поражения в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Напомним, первый матч между этими командами состоялся в «Оренбурге» и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

«У нас всё может быть. Если вариант с преемником готов, то, думаю, что такое возможно. Если нет, то вряд ли. Считаю, что «Спартак» пройдёт «Оренбург», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится сегодня, 14 марта. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.