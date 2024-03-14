La Gazetta dello Sport: «Милан» могут отстранить от еврокубков

«Милану» грозит исключение из еврокубков из-за финансовой сделки по передачи акций клуба. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, россонери могут покинуть все европейские соревнования из-за сделки по смене владельца клуба, которая произошла в 2022 году. Тогда Elliott Management заключила соглашение с RedBird Capital Partners о передачи права собственности. Если подтвердится, что контроль над командой по-прежнему сохраняет фонд Elliott Management, «Милану» грозит наказание не только от Серии А, но и от всех европейских турниров под эгидой УЕФА.

Руководство клуба может быть обвинено в нарушении пункта 5 статьи 32 Кодекса спортивной юстиции об обязанностях в области коммуникации.

На данный момент «Милан» располагается на второй строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 28 матчах. Команда отстает от лидирующего «Интера» на 16 очков.