Защитник «Урала» Бевеев высказался о стажировке Олега Шатова в клубе

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев поделился мнением относительного того, что экс-футболист Олег Шатов проходил стажировку в тренерском штабе главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко.

«Если вспомнить стажировку Шатова в «Урале», то Олег, который теперь уже Олег Александрович, пока учится. Он с высоты своего опыта подсказывал, в основном это было Ишкову и другим молодым футболистам атаки. У него всё впереди. Поживём — увидим, станет ли он главным тренером «Урала» в будущем», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.