Саутгейт прокомментировал игру Калвина Филлипса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре центрального полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, который сейчас на правах аренды выступает за «Вест Хэм».

«В последнее время его форма была недостаточно хорошей. Я говорил с ним об этом, он понимает.

У него есть все качества, чтобы пробиться обратно [в основной состав сборной]. Я сказал, что если он и дальше не будет играть в «Сити», это станет проблемой», – приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» подписал воспитанника «Лидс Юнайтед» Калвина Филлипса в июне 2022 года. Сделка обошлась «горожанам» в € 48,7 млн. Контракт с полузащитником сборной Англии рассчитан на шесть лет. В январе 2024 года Филлипс на правах аренды перешел в «Вест Хэм». В этом сезоне английский полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол.