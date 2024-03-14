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Определились все участники следующей стадии Кубка России по футболу

Определились все участники следующей стадии Кубка России по футболу
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Сегодня, 14 марта, завершились последние матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России, по итогам которых стали известны все участники следующей стадии турнира.

В верхней сетке турнира (Пути РПЛ) в 1/2 финала сыграют московские «Спартак» и ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика».

В нижней сетке (Путь регионов) во втором этапе 1/4 финала плей-офф сыграют екатеринбургский «Урал», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и «СКА-Хабаровск», московские «Динамо» и «Локомотив», а также «Ростов» и «Оренбург».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие одержали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти). На пути к финалу ЦСКА обыграл в Пути РПЛ «Краснодар», «Крылья Советов» и «Урал». «Быки» же в Пути регионов оказались сильнее «Ахмата», «Ростова», «Крыльев Советов», «Акрона» и «Урала».

Лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, на счету которого семь забитых мячей.

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