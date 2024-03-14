«Нахожусь будто в сказке». Илья Вахания — об игре за «Ростов»

Воспитанник академии санкт-петербургского «Зенита» Илья Вахания поделился эмоциями от игры за футбольный клуб «Ростов». Напомним, крайний защитник стал перешёл в стан ростовчан летом 2023-го года на правах свободного агента.

«Я, если честно, нахожусь будто в сказке. Получаю огромное удовольствие от происходящего, но по‑прежнему удивляюсь.

Не ожидал, что стану основным игроков «Ростова» и буду забивать? Конечно, даже в самых смелых мечтах не мог себе такого представить. Хотелось двигаться постепенно, но раз уж так складывается, то остаётся только радоваться», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Вахания провёл за «Ростов» 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В данный момент ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 20 матчах.