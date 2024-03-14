«Спартак» сделал камбэк в матче с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд. На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.

Благодаря этой победе красно-белые смогли выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе Кубка состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.