«Спартак» — «Оренбург»: Бабич удвоил преимущество хозяев

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.

Ранее, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд.

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами состоялся в «Оренбурге» и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

После 20 туров чемпионата России красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Оренбург» заработал 19 очков и располагается на 14-й строчке.