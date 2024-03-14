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«Спартак» — «Оренбург»: Бабич удвоил преимущество хозяев

«Спартак» — «Оренбург»: Бабич удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.

Ранее, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд.

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами состоялся в «Оренбурге» и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

После 20 туров чемпионата России красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Оренбург» заработал 19 очков и располагается на 14-й строчке.

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