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Группа «Земляне» выступит перед матчем сборных России и Парагвая

Группа «Земляне» выступит перед матчем сборных России и Парагвая
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Пресс-служба сборной России по футболу в своём телеграм-канале сообщила, что перед товарищеским матчем с Парагваем на стадионе будет выступать группа «Земляне». Музыкальный коллектив исполнит песню «Трава у дома».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Товарищеская игра с Парагваем пройдет в космической тематике — матч пройдет незадолго до Дня космонавтики, а 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина», — говорится в заявлении в телеграм-канале национальной команды.

Сборная России сыграет в с Парагваем 25 марта. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.

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