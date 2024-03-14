Группа «Земляне» выступит перед матчем сборных России и Парагвая

Пресс-служба сборной России по футболу в своём телеграм-канале сообщила, что перед товарищеским матчем с Парагваем на стадионе будет выступать группа «Земляне». Музыкальный коллектив исполнит песню «Трава у дома».

«Товарищеская игра с Парагваем пройдет в космической тематике — матч пройдет незадолго до Дня космонавтики, а 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина», — говорится в заявлении в телеграм-канале национальной команды.

Сборная России сыграет в с Парагваем 25 марта. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных.