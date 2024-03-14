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«Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти

«Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти
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Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 6:7)).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры. Отличился футболист «Локомотива» Наир Тикнизян. Гости сравняли счёт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний футболист Данила Козлов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Балтики».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.

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