Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил поражение от «Спартака»

Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил поражение от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором его подопечные уступили «Спартаку» со счётом 2:3.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

Первый тайм — была равная игра. У нас была возможность забить, мы ей воспользовались. Что касается второго тайма, то «Спартак» провел его лучше, хотя мы могли сделать счёт 3:2. Хочу поздравить «Спартак», желаю ему удачи в будущем.

У «Спартака» сработали замены. У нас не очень получилась игра. Мы всегда стараемся концентрироваться на всех матчах. Будем дальше работать», — передаёт слова Деограсии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» сделал камбэк в матче с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android