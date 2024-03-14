Тренер «Оренбурга» Деограсия объяснил поражение от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором его подопечные уступили «Спартаку» со счётом 2:3.

Первый тайм — была равная игра. У нас была возможность забить, мы ей воспользовались. Что касается второго тайма, то «Спартак» провел его лучше, хотя мы могли сделать счёт 3:2. Хочу поздравить «Спартак», желаю ему удачи в будущем.

У «Спартака» сработали замены. У нас не очень получилась игра. Мы всегда стараемся концентрироваться на всех матчах. Будем дальше работать», — передаёт слова Деограсии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.