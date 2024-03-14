Антон Зиньковский — лучший игрок матча «Спартак» — «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России

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Крайний нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский был признан лучшим игроком минувшего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1), в котором 27-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Зиньковский забил гол на 65-й минуте встречи. На 68-й минуте с его передачи голом отметился центральный защитник красно-белых Срджан Бабич.

Напомним, ранее, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

Благодаря этой победе красно-белые смогли выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.