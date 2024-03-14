Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Зиньковский — лучший игрок матча «Спартак» — «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России

Антон Зиньковский — лучший игрок матча «Спартак» — «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский был признан лучшим игроком минувшего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1), в котором 27-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Зиньковский забил гол на 65-й минуте встречи. На 68-й минуте с его передачи голом отметился центральный защитник красно-белых Срджан Бабич.

Напомним, ранее, на десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

Благодаря этой победе красно-белые смогли выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Зиньковский: для меня никакой разницы нет, где был Абаскаль на матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android