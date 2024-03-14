Абаскаль: в «Спартаке» много лидеров. Джикия обращался к команде перед прошлым матчем

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» поделился мыслями о лидерских качествах футболистов.

«Джикия перед прошлым матчем тоже обращался к команде. Капитанская повязка — это не лидерство. С лидерством рождаются. У нас в команде много лидеров», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.