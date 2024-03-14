Абаскаль: важная неделя для моей семьи. Хочу посвятить победу людям, которые ушли от нас

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кому посвятил победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«Это была очень важная неделя для моей семьи. Хочу посвятить эту победу тем людям, которые ушли от нас и смотрят на нас сверху», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.